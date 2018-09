Strada chiusa per la partita I negozianti: «Stop dannoso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO FERMO Torna il campionato e per i commercianti di viale Trento tornano i problemi. Domani la Fermana affronterà al Recchioni la Virtusvecomp Verona. Come per ogni partita che la squadra gioca in casa dall'anno scorso, la strada resterà chiusa. Durante il blocco, da Villa Vitali alla rotonda del cimitero, i mezzi saranno deviati su via Respighi e sulla Castiglionese. Ma quello che per la Questura è un modo per garantire la sicurezza del quartiere e di chi ci vive, per i commercianti diventa un disagio non da poco. Senza macchine in...