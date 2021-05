«Stop alle chiusure Ridateci i weekend o per noi è la fine»

LA PROTESTA

FERMO Serrande abbassate ieri anche al Girasole di Campiglione e a Le Ancore di Porto Sant'Elpidio. Hanno aderito alla protesta nazionale contro le chiusure nei fine settimana. Un quarto d'ora, dalle 11 alle 11.15, di luci spente, per dire che i negozi sono tutti uguali. A Campiglione delle 50 attività che danno lavoro a circa 300 persone, solo 3 non hanno partecipato alla protesta. Parla di «adesione altissima», il direttore del Girasole, Enea Pecorini. «Il mondo dei centri commerciali chiede di essere messo in grado di lavorare. Dopo tutto il periodo di restrizioni, adesso, le chiusure sono inaccettabili. Prima le abbiamo accettate per contenere l'epidemia, ma ora sono davvero pesanti», dice. E spiega che, da maggio 2020, il Girasole segue precisi protocolli di sicurezza. Che gli ingressi sono contati. Che, se si supera il numero consentito, si resta fuori finché non esce qualcuno. E che di contagi, dentro, non ce n'è stato neppure uno. Eppure, da novembre, nei festivi e nei prefestivi, le serrande dei negozi restano abbassate.

Le novità

Mentre cambia il modo di fare shopping (meno passeggiate davanti alle vetrine e più acquisti mirati), c'è chi lamenta un calo di fatturato anche del 30%. Ma c'è anche chi ancora ci crede. Come la gioielleria Cartechini che ha aperto a inizio febbraio e che, finora, non ha lavorato neppure un weekend. «Non posso dire come va. Ma in settimana è tutto molto lento», fa sapere la commessa Sara Tabili. Tra le serrande abbassate per qualche minuto, c'è chi lamenta perdite pesanti, come la parrucchieria Le Pois. «Avevamo una clientela fissa che non so se recupereremo. Lavoriamo solo su appuntamento. Più di quelle persone non facciamo entrare. Non capisco perché in settimana sì e nei weekend no», spiega Sara Monterubbianesi. Chi dice che il problema è stare chiusi di sabato. E chi racconta di famiglie costrette a prendere il giorno libero per comprare le scarpe ai figli. «Incredibile. Me l'avessero detto, non ci avrei creduto. Il problema è che i clienti vanno dove trovano aperto e noi, nei weekend, siamo sempre chiusi. Il 1° maggio addirittura per tre giorni», dice Simona Rossi, commessa da Bata. E c'è chi, in settimana, è rimasto aperto anche in zona rossa, ma adesso vive i problemi di tutti gli altri. Come i negozi di intimo. Jasmine Coletto, di Tezenis, parla di «calo evidente nelle vendite». Poi c'è il supermercato, l'unica luce accesa nei festivi e nei prefestivi. Ieri mattina, in segno di solidarietà, ha abbassato lo stesso, per qualche minuto, le serrande. Un clima analogo a Porto Sant'Elpidio, nel centro di via Fratte. Qui hanno partecipato anche gli addetti della pizzeria perché tutti ci perdono con le chiusure, anche le attività che restano aperte come la ristorazione, il supermercato e la farmacia. «Se ci fanno riaprire - dice il direttore della galleria Ivan Bonora - torniamo a respirare. Aspettiamo notizie positive dagli organi di governo, speriamo arrivino buone nuove per metà mese, quando si allungheranno i tempi di apertura e il coprifuoco lo porteranno a mezzanotte. Speriamo che, nell'occasione, ci facciano riaprire nei fine settimana».

Le trattative

Sono in corso gli ultimi scontri nel governo per le riaperture ma si spera che da lunedì si tornerà alla normalità. In tutta Italia ieri hanno manifestato 30mila punti vendita nei 1.300 centri commerciali. In via Fratte ci sono 40 negozi per 400 persone al lavoro. Un'economia che chiede di tornare a girare. «Le chiusure ci stanno rovinando perché la maggior parte degli ingressi ce li abbiamo nei weekend» fa notare Martina, del negozio di abbigliamento Camomilla. Alla parrucchieria Divine c'è Kizzy che chiede «di poter aprire il prima possibile nei festivi e prefestivi perché fuori è tutto aperto e dovremmo poter lavorare anche noi».

Il settore

La collega Caterina aggiunge: «Il nostro settore lavora il sabato e la chiusura in questo giorno della settimana è devastante per noi». Da Oltremodo, la pizzeria della piazzetta, Cristian sbotta: «Non ne possiamo più» e la collega Silvia specifica: «Noi restiamo sempre aperti ma a metà perché se i negozi sono chiusi la gente non entra e non incassiamo. Tutto ciò non ha senso. È ora di riaprire tutto e basta». Da Casa Co. Import idee del mondo fanno notare che «è da ottobre che siamo in queste condizioni, non si può andare avanti così». La chiosa spetta a Roberta Liboni del negozio di abbigliamento Tokuno Shima: «Nei giorni in cui si lavora di più non possiamo rimanere chiusi. I negozi sono igienizzati, gli ingressi sono controllati, certe misure non hanno proprio senso».

Sonia Amaolo

e Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

