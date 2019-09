Steat, il pressing non si ferma «Raccolta fondi per l'acquisto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO FERMO L'ex stazione di Santa Lucia torna in consiglio comunale. Sarà discussa stasera la mozione urgente presentata dai consiglieri di minoranza Rossi, Torresi, Marrozzini, Malvatani, Mochi, Temperini e Zacheo. Ultimo degli undici punti all'ordine del giorno, salvo poco probabili inversioni d'ordine, del futuro dell'area di via Salvo D'Acquisto si parlerà solo a tarda sera. Quello che i firmatari avrebbero voluto evitare, per arrivare lucidi al confronto e spronare la partecipazione popolare. Ma tant'è.Il tentativoL'estremo...