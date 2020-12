Steat e Tennacola sotto attacco «Le spese sono fuori controllo»

L'ASSISE

PORTO SANT'ELPIDIO La discussione nell'ultimo consiglio dell'anno si è concentrata sugli equilibri nelle società partecipate e a scaldare gli animi sono state Steat e Tennacola. La prima al timone ha il vicesegretario regionale e segretario provinciale del Partito Democratico, Fabiano Alessandrini, la seconda non intende spiegare al Comune perché non razionalizza le spese. Nel dibattito sulle società a partecipazione pubblica sono riemerse le pratiche da manuale Cencelli che assegnava ruoli a esponenti di peso nei partiti secondo un preciso calcolo matematico.

Gli equilibri

Nell'affrontare la questione delle società partecipate sono rispuntati nomi già noti. Dalle fila dell'opposizione fanno notare come il manuale Cencelli sia stato sostanzialmente utilizzato per la commissione edilizia e la presidenza del collegio dei revisori dei conti. In quanto alle partecipate solo le Farmacie hanno risposto al comune, scrivendo di aver contenuto i costi di gestione nel 2019, come era stato chiesto. Steat fa sapere invece che sta procedendo alla razionalizzazione. La società Tennacola non avrebbe adeguato e integrato lo statuto per contenere i costi ma scrive di non esser tenuta all'adeguamento. «Questi apparati burocratici non sono imprese private, la parte pubblica deve poter dire la sua su costi e risultati» maligna qualcuno in consiglio ma, con il Pd sotto attacco, la capogruppo Annalinda Pasquali stempera. «Le logiche di spartizione degli incarichi avvengono in tutte le società partecipate - ammette - il nuovo presidente del Tennacola è di centrodestra (Giuseppe Mochi, ndr). I comuni rappresentati nelle province di Fermo e Macerata si sono accordati per un Cda di controllo politico, sulla gestione delle società. Abbiamo visto quando la Lega ha preso il potere cos'è successo per le nomine Rai. Io dalle società partecipate mi aspetto efficienza nei servizi. Stop». Dall'altra parte il capogruppo di Fratelli d'Italia Giorgio Marcotulli rimarca che l'appello del Comune a stringere i cordoni della borsa è caduto nel vuoto in due casi: «Tennacola ha aumentato il costo del personale, come Steat, e Porto Sant'Elpidio, nonostante sia il secondo comune in provincia, non ha ruoli, non incide nelle decisioni. Le partecipate non possono massimizzare i guadagni per mantenere ruoli dirigenziali utili a supportare il partito. Steat è un poltronificio targato Pd. La presidenza di Alessandrini è imbarazzante - attacca Marcotulli - ci vuole un ricambio, Non possono comandanre sempre le stesse tessere di partito ma, essendo voi maggioranza, ve la suonate e ve la cantate».

La sede

Il consigliere parla anche della spese del Tennacola per il trasferimento della sede a Brancadoro: «Non sono i tempi adatti per investimenti faraonici. Tennacola dovrebbe ridurre le tariffe perché le famiglie faticano a pagare le bollette». Chiude il dibattito il sindaco Nazareno Franchellucci: «Io ho vissuto l'alternanza delle presidenze al Tennacola. Ci sono state nomine politiche e territoriali ma la presidenza di Mochi garantisce continuità».

Sonia Amaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA