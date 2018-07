Start up e centro polivalente Passi avanti per l'ex mercato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOFERMO Il disegno della nuova Fermo prende sempre più corpo. Sull'Iti urbano per l'ex mercato coperto, infatti, l'iter procede speditamente. La giunta comunale ha deliberato in questi giorni l'approvazione dello schema di convenzione che disciplina i rapporti giuridici tra la Regione Marche, in qualità di autorità di gestione dei Por Fesr ed Fse, e il Comune di Fermo in qualità di organismo intermedio finalizzato alla realizzazione degli Investimenti Territoriali Integrati (Iti) della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. Lo...