Stanziamenti e indirizzi per aiutare chi soffre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I SERVIZI FERMO Non mancano i servizi e le associazioni per sostenere le donne. Fra queste, la Commissione per le pari opportunità provinciale guidata da Antonella Orazietti. Tanti i problemi da affrontare o affrontati, fra cui il femminicidio avvenuto nei mesi scorsi alla Corva di Porto Sant'Elpidio. Della Commissione fanno parte Maria Grazia D'Angelo, assessore ai servizi sociali di Pedaso; Tunia Gentili, ex presidente di Soroptimist; Maria Gabriella Caliandro, avvocato; Laura Gaspari, della rete anti-violenza e Alessandra Cognigni. A...