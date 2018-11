CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stalking, che fare? Ne abbiamo parlato con Margherita Carlini, psicoterapeuta e criminologa, che collabora con il centro antiviolenza di Ancona. «Quello che noto - premette - è che aumentano i casi in cui le donne hanno il coraggio di far emergere le azioni di stalking, rispetto al passato. Ma picchi di casi al centro antiviolenza non ce ne sono stati». L'atto dello stalking quando si verifica?«Nella maggior parte dei casi si sviluppa al termine delle relazioni sentimentali, e l'uomo che non si rassegna alla fine della relazione inizia a...