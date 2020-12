Spostamenti, sindaci divisi

I DIVIETI

FERMO Le feste da passare dentro i confini comunali dividono i sindaci del Fermano. Quelli della costa, chi più chi meno, mal digeriscono la stretta del governo su Natale e Capodanno. Discorso diverso per quelli dell'entroterra più propensi ad accettare le restrizioni. Ma andiamo con ordine. A gettare il sasso è stato il sindaco di Porto San Giorgio.

L'accusa

«Faccio veramente fatica dice Nicola Loira a capire il motivo per cui, anche in contesti territoriali come il nostro, sia impedito muoversi oltre i confini comunali nei giorni di Natale, quando i tre milioni di abitanti di Roma potranno muoversi liberamente nei milletrecento chilometri quadrati della capitale, con beneficio dei rapporti umani, dei ristoranti e dell'economia in generale». Il Natale fermano si prospetta un mix di famiglie divise e commercianti scontenti. Le prime potranno ricongiungersi solo in casi eccezionali. I secondi dovranno contare solo sulla clientela locale. Sbagliato per Loira rimettere la decisione in mano al governo. «Pur in un rigoroso quadro normativo, alcune questioni devono essere di competenza regionale, rappresentando ogni regione un contesto territoriale profondamente diverso», spiega il sindaco sangiorgese, che caldeggia di portare la questione alla conferenza Stato-Regioni, «perché sia permesso a chi abita in Comuni diversi, ma a pochi chilometri, di potersi scambiare una parola e uno sguardo non necessariamente attraverso lo schermo di un telefono». Fosse dipeso da lui, Nazareno Franchellucci avrebbe ragionato per province. Consentendo gli spostamenti dentro quelle di residenza o, al massimo, quelle confinanti. «Capisco e condivido l'impostazione del governo, che in questo momento ha l'enorme responsabilità di evitare che dicembre si trasformi nel veicolo della terza ondata dice il sindaco di Porto Sant'Elpidio , ma se avessi dovuto decidere io, avrei posto regole per provincia, la dimensione che rappresenta meglio la realtà territoriale italiana». Autorizzando i viaggi dentro i confini provinciali, si limiterebbe comunque la diffusione dei contagi, dando, però, «un'opportunità in più di essere vissute a realtà come le nostre», ragiona Franchellucci che spera, da qui a Natale, in «un'interpretazione più ampia della norma». Di tutt'altro avviso i Comuni dell'entroterra, quasi tutti d'accordo sulla stretta natalizia.

La stretta

«L'importante, adesso, è venire fuori il prima possibile dalla pandemia. Non possiamo correre il rischio di un'altra ondata», dice Fabrizio Vergari, sindaco di San Vittoria in Matenano e presidente dell'Unione Montana dei Sibillini. Compatti i sindaci d'alta quota nel difendere dal virus i più fragili. «Non fare visita agli anziani spiega Vergari in questa fase, è più che altro un bene. Dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme». Sulla stessa lunghezza d'onda l'Unione Comuni Valdaso, con Altidona unica eccezione. «Facciamo quest'ultimo sacrificio per il bene di tutti», incalza il presidente Umberto Pistolesi. «Poi aggiunge , se qualcuno proprio vorrà spostarsi, lo farà il giorno prima».

Francesca Pasquali

