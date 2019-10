Sport, si punta sugli impianti Oltre 1,3 milioni per gli stadi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS FERMO Li chiamano luoghi di aggregazione, ma in realtà sono molto di più. Gli impianti sportivi fanno da collante a generazioni di giovani che sui campi d'erba o di terra rossa crescono e imparano a vincere. A quelli che, con caparbia e, bracciata dopo bracciata, arrivano al traguardo. E a tutti gli altri, atleti delle tante discipline che si praticano nel Fermano, per i quali spesso lo sport è molto più di un hobby.Le condizioniDi impianti sportivi la provincia è piena. Il problema è che non tutti sono messi benissimo. Se...