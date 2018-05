Spiaggia formato famiglia:

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RIVIERA FERMO Ci sono le mozzarelle, parecchie. Ma anche chi, con l'aiuto di qualche lampada invernale, già sfoggia un'abbronzatura invidiabile. Chi anche quest'anno ha fallito la tanto temuta prova costume e chi, vuoi per fortuna vuoi per i sacrifici fatti a tavola e in palestra, è in perfetta forma. Ci sono le famigliole chiassose, le coppie riservate, gli amici che si divertono e le comitive di studenti in vacanza anticipata. Locali, ma anche umbri e qualche turista straniero. Il caldo piombato all'improvviso sta regalando un anticipo...