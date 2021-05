Spiagge libere in concessione agli chalet vicini

LA SOLUZIONE

FERMO Riprendendo gli aggiornamenti normativi in merito alla stagione balneare, il comune di Fermo ha stabilito le modalità per l'utilizzo delle spiagge libere di proprietà demaniale per via dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Innanzitutto si è deciso che sono ammesse le concessioni demaniali temporanee, mediante estensione della superficie della concessione già in atto. L'estensione dovrà avvenire sulle spiagge libere confinanti alla propria, rispettando tutti i dettami normativi, e il vigente piano di spiaggia. Chiaramente le apposite convenzioni di ampliamento dovranno avere lo scopo di evitare assembramenti. Non elementi fissi, ma mobili, con ombrelloni e lettini che dovranno essere rimossi al tramonto, e comunque non oltre la fine della stagione balneare 2021. Per usufruire della possibilità, le imprese interessate dovranno consultare la planimetria comunale e rispettare le prescrizioni. Bisognerà innanzitutto inoltrare una domanda all'ufficio demanio. Quanto poi all'installazione, questa dovrà avvenire nella fascia a valle rispetto a quella dove ci sono chioschi e servizi. Gli spazi dovranno rispettare le norme di igiene e sicurezza, e la concessione sarà subordinata al pagamento di un canone. Per garantire il distanziamento si potranno installare ombrelloni anche nelle aree giochi; stesso discorso per gli ombrelloni che dovessero essere necessari nella zona chalet, al fine di essere di servizio ai tavoli bar-ristorante. Per quanto riguarda i tavoli bar-ristorante, anche questi potranno essere collocati nel tratto di spiaggia libera confinante. E c'è anche chi ha richiesto la possibilità di mettere attrezzature per un parco acquatico. Il consenso di massima, in questo caso, c'è, ma per poter concedere l'installazione si dovranno avere tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni varie del caso.

