Spazi risicati al Liceo classico caccia alle aule per 60 iscritti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCUOLA FERMO La scuola è finita, ma non i problemi legati ai plessi. Il trasloco della media Betti a Sant'Andrea e il successivo trasferimento di alcune classi dell'Iti Montani nel polo scolastico provinciale, sembravano aver portato un po' di pace dopo un periodo a dir poco travagliato. Ma la calma è durata poco. Perché, a lezioni appena terminate e con gli esami di maturità ancora in corso, per le scuole superiori è già tempo di pensare a settembre. Le iscrizioni al prossimo anno, che si sono perfezionate nelle ultime settimane,...