Spazi e mancanza di personale La scuola non è ancora pronta

LA RIPARTENZA

FERMO Adesso manca davvero poco. Appena una settimana e le porte delle scuole del Fermano si riapriranno. La corsa contro il tempo per mettersi in regola con le norme anti-contagio è agli sgoccioli mentre i telefoni dei presidi scottano. Le famiglie degli studenti sono sui carboni ardenti, serpeggiano timori e perplessità. I plessi provano a rassicurare, ma poi viene fuori che i tasselli non sono ancora tutti al loro posto e l'ansia cresce.

Gli spazi

La partita della riapertura si gioca su più piani. Quello degli spazi, dall'inizio, è il più sentito. Ci sono scuole messe meglio e altre peggio. Quelle nuove non hanno avuto grossi problemi ad arrangiarsi, ma sono una minima parte. Le altre sono datate, spesso si trovano nei centri storici e portano ancora i segni del terremoto. Al Liceo classico Caro è stato provvidenziale l'intervento della Provincia che, nel giro di qualche settimana, ha recuperato spazi fondamentali per la ripresa delle lezioni che, altrimenti, sarebbero state a distanza, almeno per una parte degli alunni. A Falerone la notizia che il nuovo polo scolastico sarà pronto per lunedì prossimo è stata accolta come una benedizione. Diversamente, con le nuove regole, le scuole medie non avrebbero avuto un posto dove andare. L'inaugurazione del polo fermano slitterà, invece, almeno di un mese. Per ora, la Betti tornerà, quindi, all'ex ristorante Mario e la Fracassetti a San Giuliano. Per fare spazio alle classi che non possono stare a scuola, Porto Sant'Elpidio ha liberato la biblioteca comunale, che trasloca all'Università del tempo libero. La riorganizzazione dell'Iti Montani, la nuova preside Stefania Scatasta, la svelerà stamattina.

Il personale

Il secondo piano è quello dei trasporti, di cui riferiamo nell'articolo a fianco. Il terzo è il personale, altra grossa gatta da pelare. Di una cosa le scuole sono certe: quello assegnato non basta. I bidelli servono come il pane. Con le sanificazioni e tutto il resto, quelli in organico non sono sufficienti. Ogni plesso ha fatto le sue richieste all'Ufficio scolastico regionale. Per ora, incrociano le dita e vanno avanti con quello che hanno. Che, tra l'altro, rischia di assottigliarli. Sulle riaperture incombe, infatti, anche l'incognita dei test sierologici. Il Fermano sta rispondendo bene. Nel senso che sono parecchi, tra insegnanti e personale Ata, quelli che hanno deciso di sottoporsi il test, che è volontario. Al momento, i risultati sono confortanti. Ci sarebbe solo una persona positiva, confermata dal tampone. Proprio i test sul personale scolastico hanno fatto litigare medici di famiglia e distretto sanitario. Una parte dei primi (il 40 per cento) ha scelto di non aderire alla campagna del Ministero della salute. I pazienti si sono allora riversati negli ambulatori del distretto, ingolfandoli.

La prevenzione

L'Area Vasta 4 ha attivato i quattro punti prelievo di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Montegiorgio. Per incentivare prof. e Ata a fare il test, i medici stanno andando anche nelle scuole. L'altra incognita riguarda il personale fragile, cioè affetto da gravi patologie, che ha chiesto di essere esonerato dall'andare a scuola. Per adesso, nel Fermano, i casi, non sarebbero, però, molti. Neanche il tempo di calmare il marasma, che la scuola, nella maggior parte dei plessi, si interromperà. Appena una settimana dopo il ritorno in classe, le lezioni si fermeranno per le elezioni. E qui la polemica continua.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA