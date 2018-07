«Sostegno e vicinanza alle piccole imprese Qui c'è molto da fare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INAUGURAZIONEFERMO Una lunga mattinata, tantissime autorità, in una sala riunioni gremita per tenere a battesimo la nuova sede fermana di Confcommercio Marche Centrali in via Egidi, a Salvano. Uno spazio, come ha sottolineato il direttore Massimiliano Polacco, appena dopo la benedizione di mons. Pietro Orazi, «polifunzionale e pronto ad accogliere gli utenti. Vedete un edificio tutto trasparente, dove dominano le vetrate, perchè la trasparenza è proprio il nostro impegno». Si rimarca subito l'attenzione alle zone colpite dal sisma,...