Sosta gratuita per la prima ora Mozione bocciata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFRONTOFERMO Bocciata la mozione del M5S che chiedeva di rendere la prima ora gratuita tutti i parcheggi del centro storico per chi avesse fatto acquisti nelle attività commerciali o usufruito del servizio postale di Piazzale Azzolino. «Siamo veramente rammaricati nel constatare questo muro della maggioranza a cui si chiedeva di applicare questo sistema presente in moltissime altre città per dare un segnale di vicinanza sia alle attività in difficoltà per la chiusura per i lavori di Piazzale Azzolino, sia per i cittadini che hanno...