Slitta invece al nuovo anno l'atteso taglio del nastro per l'impianto di risalita collegato al Terminal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PROGETTI FERMO Slitta al nuovo anno l'apertura dei primi due tratti dell'impianto di risalita che collegherà i maxi parcheggi al centro. L'inaugurazione prevista per Natale è saltata a causa dello stop inferto dalla Soprintendenza che ha chiesto una specifica copertura per le scale del secondo troncone.Le prescrizioni«Ci sono state delle prescrizioni per far sì che le vetrate siano più confacenti al profilo architettonico. Stiamo aspettando che arrivi la fornitura. Il prossimo incontro con la ditta è fissato per il 4 gennaio. Una volta...