Sindaci a caccia di conferme

FERMO A poche ore dalla scadenza della presentazione delle liste, oggi a mezzogiorno, conferme e incertezze nei 7 Comuni al voto, fra cui Fermo, dove la sfida è fra 4 candidati. Ne riferiamo nell'altra pagina. Fra gli altri Comuni, quelli dell'area montana Montefortino, Santa Vittoria e Montelparo e gli altri 3 centri di Monterubbiano, Monteleone e Montottone. Sui Sibillini le conferme riguardano i sindaci uscenti che hanno già da tempo confermato la loro ricandidatura: Domenico Ciaffaroni per Montefortino, Fabrizio Vergari per Santa Vittoria e Marino Screpanti a Montelparo. Riguardo i competitor bisognerà aspettare la scadenza di oggi.

Comunque per Montefortino è pressoché sicura un'altra lista in contrapposizione a quella di Ciaffaroni, così come sembra a Montelparo contro la corsa di Screpanti. Mentre a Santa Vittoria è molto probabile che ci sia solo la lista di Vergari. Ciaffaroni, in caso di vittoria, raggiungerebbe il record di 5 mandati, chiaramente non consecutivi, con ben un quarto di secolo di amministrazione del Comune. Nella sua squadra componenti della maggioranza uscente e nuovi arrivi, anche qui giovani, tra cui il capogruppo dell'attuale minoranza in consiglio comunale che lo sfidò 5 anni fa. Tra le motivazioni della sua ricandidatura Ciaffaroni ne cita una che è alla base di tutte le altre: la passione di riuscire a dare qualcosa alla comunità. «Diverse opere previste dal nostro programma elettorale dice il sindaco sono state realizzate, ma altre sono rimaste in sospeso a causa del terremoto quindi è giusto portarle avanti, avere la continuità amministrativa». A Santa Vittoria Vergari si lancia per il secondo mandato consecutivo. Stessa squadra riconfermata per la metà e per il resto nuovi componenti specialmente giovani. «Voglio far fare esperienza ai giovani che hanno voglia di impegnarsi dice poiché, se la popolazione mi accorderà il suo consenso, dopo i prossimi 5 anni vorrei passare la mano a qualche giovane capace».

Se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto si potrebbe ritrovare a correre da solo con la propria compagine quindi, in questo caso, avrebbe il problema di superare il quorum riguardo il numero dei votanti affinché la votazione sia valida. Problema che non dovrebbe avere Screpanti a Montelparo che, per il suo terzo mandato consecutivo, mette in campo anche lui una squadra che mescola componenti già collaudati con nuovi innesti. Però quasi sicuramente dovrà confrontarsi con un competitor. «Una ricandidatura la mia sottolinea Screpanti per portare avanti e a conclusione progetti iniziati». Fra le novità assolute, invece, il duello al femminile fra Meri Marziali e Anna Maria Albanesi a Monterubbiano dopo le dimissioni di Maria Teresa Mircoli.

