Siliquini in campo per la montagna

AMANDOLA Nelle fila di Forza Italia è ormai sicura, nel collegio fermano, la corsa di Lando Siliquini, originario di Montefortino, da alcuni decenni abitante ad Amandola, dove ha svolto per quasi quarant'anni la professione di medico.

Aderente a Forza Italia fin dagli inizi ha alle spalle una lunga carriera amministrativa pubblica. Sindaco di Montefortino per 3 mandati: 2 consecutivi dall'85 al 95 e poi dal 2005 al 2010, presidente Ato 5 Marche dal 2002 al 2007, consigliere nella Provincia di Ascoli (quella di Fermo non ancora formata) dal 1999 al 2004, assessore all'Ente Parco dei Monti Sibillini dal 94 al 98. E' tra i fondatori e presidente del Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea. Personaggio dalla cultura poliedrica, appassionato della mitologia sibillina, dell'antropologia picena, dei dialetti centro italici, con esperienza nella poesia e nella narrativa. All'attivo diverse pubblicazioni su questi argomenti di cui 2 tradotte in inglese: una sulla Sibilla Italica e un'altra sulla Dieta Mediterranea. Imminente l'uscita di una raccolta di esperienze poetiche e letterarie dal titolo Terra Mater. È il centrodestra a calare la prima carta nel territorio montano. Riguardo il disegno dei collegi, già oltre un anno fa aveva sostenuto che la zona montana parte con un handicap. Mentre i candidati di altri territori non sono penalizzati dalla divisione dei collegi per provincia, ciò non succede per la zona montana. Quindi sollevava la necessità di avere un collegio trasversale nell'area dei Sibillini.

