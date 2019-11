«Sieropositivi senza saperlo» la nuova emergenza dell'Aids

IL CASO

FERMO Sono circa quindicimila, in Italia, le persone sieropositive che non sanno di esserlo. Una bomba a orologeria che va disinnescata. Il virus che, da quando è esploso all'inizio degli anni '80, nel nostro Paese ha fatto più 45mila morti, oggi non uccide più. Negli anni, la ricerca ha compiuto enormi passi in avanti. Con diagnosi precoci e la giusta terapia farmacologia, i malati possono condurre una vita pressoché normale. Di Hiv e di Aids, però, si parla sempre meno.

La consapevolezza

Ma meno informazione significa anche meno consapevolezza. I più a rischio sono i giovanissimi. «L'ignoranza dei ragazzi è disarmante. Mancano informazione ed educazione sessuale. I millennials non ne sanno quasi niente. E i medici di oggi non hanno vissuto l'epoca in cui i pazienti morivano senza poter far niente», dice preoccupato Giorgio Amadio, primario di Malattie infettive dell'ospedale Murri. Domani è la Giornata mondiale contro l'Aids. Nel Fermano non ci saranno banchetti o fiocchi rossi a ricordarlo. Perché, per quanto la medicina abbia fatto enormi progressi, lo stigma affibbiato ai malati è ancora forte. Colpevoli, per tanti, di condurre una vita dissoluta, nella maggior parte dei casi i malati sono condannati sulla parola. Zero empatia verso di loro che, alla fine, «se la sono cercata». Ma oggi il virus non è più un'esclusiva delle persone a rischio. A cinquant'anni dalla prima morte per Aids, la vita dei malati è nettamente migliorata.

L'epidemia

«Tante cose sono cambiate da quando l'epidemia è esplosa. Dopo tanti anni spiega Amadio abbiamo farmaci eccezionali in grado di bloccare la replicazione del virus, i danni che causa all'organismo e la progressione della malattia. Abbiamo portato l'Hiv a essere una malattia cronica. La vita media di un soggetto Hiv positivo è quasi pari a quella di uno non positivo. E i soggetti con viremia non rilevabile per sei mesi non trasmettono più la malattia». Ad oggi, sono 370 i pazienti in cura nel Dipartimento di malattie infettive dell'Area vasta 4. L'anno scorso i casi di nuove infezioni sono stati otto. Un dato che si è stabilizzato nel tempo e che oscilla al massimo di due o tre decine. Nelle Marche, l'anno scorso, ci sono state 60 nuove diagnosi di Hiv e 39 di Aids. In Italia sono state rispettivamente 2.847 (di cui l'85,6% maschi) e 661. Il 2018 è stato il primo anno in cui le diagnosi sono diminuite (-20% rispetto al 2017). Ma più della metà (57%) avviene ancora parecchi anni dopo il contagio. «I dati fa sapere Amadio ci dicono che ci sono 15mila persone Hiv positive che non sanno di esserlo. Sono quelli che trasmettono il virus. Il lavoro da fare è portarli a fare il test. Perché, quando la malattia è in stato avanzato, il sistema immunitario è compromesso».

La richiesta

Il test è gratuito e, su richiesta, anonimo. A Fermo si può fare nell'ambulatorio di Malattie infettive, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 9.30. Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 14 vengono consegnati i risultati. La risposta arriva entro due giorni dal prelievo di sangue. Nella maggior parte dei casi (80,2%) il virus si trasmette per via sessuale, ugualmente ripartito tra omo ed etero. La fascia di età più a rischio è quella dai 25 ai 29 anni, seguita da quella 30-39. Se è vero che ad oggi dall'Hiv non si guarisce, è anche vero che è possibile neutralizzare il virus. «I pazienti con viremia azzerata da almeno sei mesi fa sapere il primario non trasmettono l'infezione attraverso rapporti sessuali non protetti». In pratica, se la terapia farmacologica riesce ad annullare la presenza del virus in circolazione, i malati non rischiano di contagiare i partner. Le donne possono anche avere figli, senza trasmettere il virus al feto. Non solo. La ricerca va anche in aiuto di chi, sapendo di avere un rapporto a rischio, vuole proteggersi.

La percentuale

In commercio c'è una pillola che «riduce quasi del 100% l'esposizione alla malattia, ma non protegge per altri tipi di malattie infettive». Che negli ultimi anni sono in netto aumento. Dal 2008 le diagnosi di Clamidia sono triplicate, dal 2010 quelle di Gonorrea raddoppiate, come quelle di Sifilide primaria e secondaria dal 2015. «L'Unità di malattie infettive dell'Area Vasta 4 chiosa Andrea Vesprini è di riferimento per le Marche centro-sud. Partecipiamo con convinzione alla giornata di domani, al fine di aumentare la consapevolezza e la coscienza sulla diffusione dell'Hiv e dell'Aids».

Francesca Pasquali

