Sicurezza in bici Alunni a lezione insieme ai ciclisti

L'INIZIATIVA FERMO Gli alunni delle scuole elementari e medie di Santa Vittoria in Matenano in aula per affrontare le tematiche legate alla sicurezza stradale in bicicletta. Il progetto raccoglie da diversi anni il consenso dei docenti e genitori e vede impegnata la scuola di ciclismo della Rapagnanese, nella cura delle lezioni teorico pratiche. I bambini hanno seguito in aula i video tutorial riguardanti le tematiche del progetto federale realizzato con la collaborazione della polizia, dallo scorso anno inserito anche nella piattaforma...