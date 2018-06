Sicurezza, firmato il patto telecamere in 20 Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA FERMO Il primo, lo scorso 17 maggio, è stato Porto San Giorgio. Ieri, altri diciannove Comuni hanno firmato in prefettura il Patto per la sicurezza urbana. Si tratta di Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Ponzano di Fermo, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo e Torre San Patrizio.I progettiSono gli enti che hanno presentato un progetto per...