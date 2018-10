Sicurezza e servizi la scuola primaria al passo con i tempi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LAVORI FERMO Intervento importante alla scuola primaria San Claudio di Campiglione di Fermo. Coordinata dall'Ufficio tecnico comunale, l'opera ha riguardato la realizzazione di lavori di miglioramento sismico, oltre all'installazione di nuovi infissi, di una nuova pavimentazione. Un'opera di restyling approfondito in attesa che ci siano novità anche per gli altri plessi del capoluogo, a partire dalla futura scuola media accanto all'Ipsia.I pianiDa sottolineare un particolare intervento che ha visto anche, per il superamento delle barriere...