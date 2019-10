Sibillini in attesa il nosocomio costa 18 milioni

IL CRONOPROGRAMMA

AMANDOLA Per il nuovo ospedale dei Sibillini il cronoprogramma della Regione prevede inizio dei lavori alla fine del 2019 e il termine in 2 anni. Un investimento di 18 milioni e 800 mila euro (Ricostruzione sisma 13 milioni e 800 mila, donazione privata Rosneft 5 milioni). I posti letto sono 40 di cui: 15 di medicina interna acuti, 8 chirurgia, 10 lungodegenza, 7 letti tecnici (dialisi). Altri 40 per Rsa: 20 operativi da subito, altri 20 saranno predisposti. Attività previste. Area interventistica: blocco operatorio, punto di primo intervento e potes h24. Area diagnostica e terapia: Radiodiagnostica (Radiologia tradizionale Ecografia-TC-RNM), punto prelievi, centro raccolta sangue. Area degenza: degenza medicina interna (23 posti letto per acuti più 10 post acuti). Area diurna ed ambulatoriale: ambulatori chirurgici (chirurgia-ortopedia-oculistica-orl-ginecologia-urologia), ambulatori medici di primo livello (medicina interna, diabetologia, cardiologia, gastroenterologia, psichiatria, psicologia, dermatologia, nefrologia, neurologia, reumatologia, preoperandi, terapia del dolore), ambulatori diagnostico-strumentali (ecocardiogramma-doppler-endoscopia-terapia infusionale), ambulatori della assistenza primaria, centro assistenza limitata dialisi con 7 letti tecnici, servizio di riabilitazione (ambulatorio fisiatria-palestra-spazi riabilitazione). Servizi territoriali: continuità assistenziale, assistenza domiciliare integrata, medicina legale, dipartimento di prevenzione. Area degenza extraospedaliera: Rsa 20 posti letto, cure intermedie 20 posti letto (da autorizzare). La struttura temporanea per ospitare Medicina: inizio lavori fine ottobre e conclusione per inizi di aprile 2020. Lavori della ditta R.e.m.i. importo dei lavori 2 milioni e mezzo, con ribasso del 3,44%.

Francesco Massi

