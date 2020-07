Si vede già con lo stetoscopio al collo, Alessandro Pieroni. L'estate dopo la maturità la passerà sui libri per prepararsi all'esame di ammissione a Medicina. Proverà all'Università di Ancona, sperando di riuscirci al primo colpo. Le premesse ci sono tutte. Almeno secondo i professori del Liceo classico di Fermo, che l'hanno promosso a pieni voti. Alessandro è soddisfatto del risultato raggiunto, ma non si monta la testa. Sa che il cammino per realizzare il suo sogno è appena cominciato. «Rispetto a qualche giorno fa dice , mi sento più rilassato, sia per il miglioramento della situazione pandemica, sia perché ho superato lo scoglio dell'esame. È una liberazione sotto tutti i punti di vista». Come tanti suoi colleghi, il ragazzo ha sofferto la maturità rivisitata per il Covid. «Mi è un po' dispiaciuto non essere potuto tornare a scuola per la fine dell'anno spiega , ma sono contento di aver fatto l'esame in presenza e di come è stato strutturato. È stato stimolante perché, in quell'unica prova, abbiamo potuto mettere noi stessi». Un solo pizzico di rammarico a guastare l'atmosfera di festa. «Con le lezioni a distanza ricorda il ragazzo ho sentito molto la mancanza del rapporto con i professori e con i compagni. Pensavo che gli ultimi giorni di scuola li avrei vissuti diversamente. Invece, non è stato possibile e questo mi crea un po' mi dispiacere». Ora Alessandro vuole recuperare il tempo perso durante i mesi di lockdown, uscire e vedere gli amici da cui è rimasto lontano per via della quarantena. Ma senza rinunciare allo studio. «Cercherò di mantenermi allenato dal punto di vista mentale. In questi mesi spiega , mi sono reso conto che è davvero importante. Ho capito che lo studio è qualcosa che faccio più per me stesso che per i risultati che posso ottenere. Per questo non voglio trascurarlo».

Francesca Pasquali

