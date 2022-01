Si riparte dalle scuole La primaria del futuro dà lezione nel campus

I CANTIERI

FERMO Se tutto scorrerà come previsto, a marzo del 2024 Grottazzolina avrà una scuola primaria nuova di zecca, una sorta di campus educativo all'americana aL servizio di tutta la comunità, grazie a un finanziamento di circa 6 milioni ottenuti a seguito dell'inserimento del progetto nel Piano di ricostruzione del commissario Legnini per scelta della Regione Marche. Il progetto è stato presentato nell'aula consiliare del Comune dal sindaco Alberto Antognozzi con la partecipazione dell'assessore regionale Guido Castelli e dei consiglieri Andrea Putzu e Marco Marinangeli.

Il momento

«Per noi si tratta di un momento molto importante - ha esordito il sindaco -: era questo l'obiettivo forse più ambizioso e difficile del programma di mandato della nostra amministrazione e qualcuno l'aveva anche definito irrealizzabile. Invece eccoci qua a presentare un progetto che cambierà la storia scolastica e aggregativa di Grottazzolina per i prossimi decenni, grazie a un investimento che ad oggi è il più imponente della storia di questo paese e che abbiamo ottenuto grazie alla nuova giunta regionale e a Castelli, il cui intervento è stato determinante nell'inserirlo nel Piano di ricostruzione».

Il passato

«Abbiamo una scuola che ha un secolo di vita e non risponde più alle esigenze didattiche e alle linee guida per l'edilizia scolastica. Da qui è nata la scelta progettuale di dotare il territorio di un'infrastruttura scolastica non solo adeguata, ma all'avanguardia e capace di diventare un punto focale per la città - ha continuato -. Per fare questo c'era bisogno di grande spazio così abbiamo acquistato, per circa 100mila euro, un'area strategica di 29.000 mq, dove ci sono già palazzetto dello sport, stadio, scuola media e altre strutture». In questo contesto si inserirà la nuova scuola primaria: moderna, sicura, tecnologica, rispettosa dell'ambiente ed ecosostenibile, con ampi spazi interni per le attività didattiche normali e di laboratorio, con la palestra la mensa, la biblioteca, gli spazi aggregativi, immersa nel verde, con grandi spazi anche esterni. Una sorta di campus e di civic center.

I fondi

Si tratta dell'ennesimo progetto in una provincia che si vuole rilanciare anche e soprattutto a livello scolastico. In tutto, come abbiamo riferito nei giorni scorsi, sono in ballo lavori ingenti che vanno a coprire tutta la provincia. «Una scuola dove porterei i miei figli - ha sottolineato Putzu - perché garantisce non solo formazione ma anche aggregazione. Grottazzolina sarà un grande segnale per tutta la nostra provincia e ringrazio Castelli che è un consigliere aggiunto per il Fermanoe ci dà ampio sostegno. Ma anche grazie all'amministrazione comunale e ai dipendenti. La progettazione è fondamentale ora più che mai con il Pnrr». Sul farsi trovare pronti con i progetti ha rilanciato Marinangeli: «Plaudo alla concretezza del sindaco, questo è l'approccio che dovrebbero avere tutti. Bisogna avere chiari obiettivi e progetti, non più soldi a pioggia a tutti. «Putzu e Marinangeli sono i miei stimolatori per il Fermano», ha rincarato Castelli a dimostrazione del fatto che non avere un assessore fermano in Regione non cambia il risultato.

Il periodo

«Solo negli ultimi 2 mesi il Fermano è stato protagonista di un recupero di finanziamenti di 65 milioni, quasi un terzo del piano totale, di cui 55 per le scuole e 10 per le integrazioni», ha detto. In totale si parla di circa 65 milioni: lavori destinati a cambiare volto alle strutture scolastiche.

Marina Vita

