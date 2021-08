SI PUNTA SULL'ASPORTO PER POTER SERVIRE CHI NON PUÒ STARE A TAVOLA

L'EVENTO

FERMO Braccialetti verdi ai polsi. Profumo di carne grigliata e pizzette fritte. Brindisi. Allegria. Le Hostarie sono tornate. Ieri, la prima serata delle taverne in centro, organizzate dalle contrade della Cavalcata dell'Assunta. Tra gli stand allestiti, un posto vuoto. Campiglione che ha scelto di non partecipare. Pare che dietro la decisione ci sia il timore che qualcosa possa andare storto. Che qualcuno si contagi. Peggio, che scoppi un focolaio. Con le quarantene che, nel mese di agosto, non sono il massimo.

Il desiderio

Ma la voglia di tornare a mangiare in centro per la rievocazione c'era. Dal pomeriggio, la farmacia sotto piazza è stata presa d'assalto. Decine di persone in fila per fare il tampone, lasciapassare per chi non è vaccinato. Perché le Hostarie sono considerate come sagre. Anche se un po' stridono i controlli per entrare negli stand con i tavoli all'aperto dei locali, pieni di gente senza bisogno del Green pass. Quelli che hanno scelto le Hostarie, del certificato verde, lo sapevano quasi tutti. Infatti, nessuna protesta. Alle casse, vicino a chi fa lo scontrino, un contradaiolo controlla il codice con il cellulare. Se è valido, tira fuori un braccialetto verde e lo mette al polso di chi entra. Serve per spostarsi tra taverne, senza dover controllare ogni volta. Se ce l'hai, puoi entrare anche nelle altre. Il colore del braccialetto cambierà ogni sera, per evitare che venga riusato. In piazza gli stand sono cinque: Fiorenza, Torre di Palme, Castello, San Martino e Pila. In piazzale Azzolino cucinano Capodarco e Molini Girola. In piazzale Calzecchi Onesti, Campolege e San Bartolomeo. Un gruppo di giapponesi si mette in fila da Pila. Non hanno il Green pass. Fanno capire di non saperne niente. Gli viene spiegato che non possono entrare. E consigliato di prendere da mangiare da asporto. Alla fine se ne vanno a mani vuote.

La scelta

Tutte le contrade si sono organizzate con l'asporto. Un modo per non tagliare fuori chi non ha il certificato, ma non vuole rinunciare alla festa. Di gente, alla fine, ce n'è meno del solito. Dei tempi normali, prima del Covid. I novanta posti di ogni contrada (quindici tavoli da sei posti ciascuno) si riempiono a tratti. Anche tra i contradaioli c'è chi decide di non presentarsi. Pure se è la prima volta dopo anni. «La foto? Meglio di no. Poi, i nostri amici ci vedono e ci criticano perché abbiamo il Green pass», dice una comitiva mentre aspetta di mangiare. «Abbiamo fatto il tampone apposta. Non potevamo perderci le osterie. L'anno scorso ci sono davvero mancate troppo. E, poi, ormai, serve per fare quasi tutto», spiega una coppia. «Devo rinunciare. Non ho fatto né vaccino né tampone. Non mi voglio sentire costretto», il commento di un ragazzo a passeggio per piazza. Stasera si replica. Poi, ancora Hostarie, lunedì e martedì quando, si spera, la novità del Green pass sarà digerita meglio. D'altra parte il certificato verde diventerà indispensabile per tutte le manifestazioni di questo periodo contrassegnato in provincia da numerose sagre ma anche, come riferiamo nelle altre pagine, dalle rievocazioni di Sant'Elpidio a Mare e Servigliano.

Francesca Pasquali

