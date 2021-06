Si parte con la cultura Giugno limita le spese

IL COMUNE

PORTO SANT'ELPIDIO Una spesa minima per un giugno a tutta cultura tra libri e teatro. Porto Sant'Elpidio avvia il cartellone eventi dell'estate, che sarà presentato a breve. La giunta, intanto, ha deliberato una spesa di 2.212 euro. Praticamente niente.

Il debutto

In quanto alle iniziative del mese in corso, cominciamo con oggi: alle 21.15 al cortile della Torre dell'Orologio sarà presentato il libro di Carla Piermarini Nikolaj Gumilev: le liriche italiane a cura dell'assessorato al turismo e delle pari opportunità, spesa 520 euro. Giovedì e venerdì 24 e 25 alle 21.30 all'arena del parco di San Filippo ci saranno due concerti di fine anno accademico a cura dell'associazione Cult Castello Errante, in collaborazione con Lizard Accademie musicali, costo 326 euro. Sempre venerdì 25 giugno ci sarà un'altra iniziativa alla Torre dell'Orologio: la presentazione del libro di Monia Scocco Un salto nel folklore Li Matto de Montecò a cura dell'assessorato alla cultura, costo 366 euro. Oggi prende il via anche il progetto Theatre Experience che proseguirà mercoledì 23 giugno e mercoledì 30 giugno, poi ancora venerdì 7 luglio, sempre dalle 11 alle 13 nella sala riunioni La Piccola in via San Francesco d'Assisi. Si tratta di lezioni di teatro e improvvisazione per ragazzi dai 13 ai 17 anni, a cura di Train Your Art di Montegiorgio. In questo caso niente costi, solo l'uso gratuito della sala riunioni. Sempre alla Piccola domenica 20 giugno dalle 9 alle 17 si svolgerà un'iniziativa molto interessante per gli adulti. Restando al progetto Theatre Experience, in questo caso, siamo all'appuntamento con un giorno a lezione di teatro. Si tratta di un workshop di teatro e improvvisazione per grandi, sempre a cura di Train Your Art di Montegiorgio. Oltre a queste iniziative, la giunta ha messo in bilancio altri mille euro per iniziative da realizzare sempre nel mese di giugno e ancora da strutturare, a cura dell'assessorato al turismo.

La richiesta

E' stato chiesto un preventivo di spesa all'associazione Lagrù di Rapagnano per l'autorizzazione allo svolgimento di pubblico spettacolo, per la sicurezza e le misure anti-Covid. L'associazione predisporrà il piano di sicurezza, metterà a disposizione tutto il necessario in termini di persone e cose per la sicurezza. Comprese mascherine e gel disinfettante. Nel frattempo l'amministrazione sta predisponendo il cartellone degli eventi per il periodo da luglio a settembre, in collaborazione con le associazioni.

Sonia Amaolo

