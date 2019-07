Si muove la ricostruzione fondi e progetti, prime luci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL POST SISMA AMANDOLA Dopo quasi 3 anni dal sisma si cominciano a vedere le prime luci di un concreto inizio della ricostruzione. Finora diverse problematiche d'impostazione hanno rallentato notevolmente o bloccato l'inizio degli interventi. Lacci e laccioli come troppe ordinanze spesso complicate e sovente in contraddizione tra loro, passaggi burocratici troppo complessi e farraginosi, personale insufficiente nell'ufficio per la ricostruzione. Invece con le nuove normative inserite nel decreto sblocca cantieri ora si possono far partire...