Showroom del futuro Scommessa sulle capitali

FERMO Showroom fisici da condividere nelle capitali della moda, da mettere in sinergia anche con video shooting per essere più incisivi nei messaggi. Sono due dei percorsi tracciati dal Direttivo Moda di Confartigianato Imprese. «Il contatto diretto con i buyer rappresenta sempre un'ottima possibilità per far conoscere le collezioni spiega Moira Amaranti, presidente nazionale della Calzatura di Confartigianato Imprese . Sarebbe utile e auspicabile ipotizzare la creazione di showroom nelle principali capitali della moda (Milano, Londra, Parigi, New York), dove veicolare in maniera corale le nostre eccellenze. Spazi che potrebbero essere condivisi e tematizzati per tipologia di prodotto o territorialità, realizzando così appetibili ambientazioni e luoghi di incontro. Prosegue Paolo Capponi, responsabile Ufficio Export: «Si stanno implementando le possibilità digitali di confronto dice e con la ripartenza delle fiere in presenza gli imprenditori iniziano a nutrire un moderato ottimismo. Fra i prossimi appuntamenti ricordo l'Obuv di Mosca (19-22 ottobre, ndr) che vedrà la partecipazione di ben 32 imprese del nostro distretto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

