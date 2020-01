Sfuma l'alleanza a sinistra la Lega prova a fare da sola

VERSO IL VOTO

FERMO Inizia con due fratture il nuovo anno della politica fermana. Una nel centrosinistra e una nel centrodestra. La prima è quella che ha diviso Pd e civiche rosse. L'altra, più roboante e dalle conseguenze davvero incerte, riguarda la Lega. Un passo alla volta. L'incontro, poco prima di Natale, tra Massimo Rossi e i dem fermani non è andato a buon fine.

Il caso Pd

Il Pd voleva creare un fronte comune per provare a contrastare la riconferma data da qualcuno già per certa del sindaco uscente Paolo Calcinaro. Invece, non se n'è fatto niente. Rossi se n'è andato a riunione ancora in corso e fa sapere non dovrebbero essercene altre. «Per quanto mi riguarda non ci sono le condizioni per nessun fronte comune», dice il capogruppo di Fermo Migliore e mette così una pietra tombale sopra l'ipotesi di un'alleanza di centrosinistra. «Le persone prosegue si mettono insieme quando hanno un progetto comune da realizzare e con il Pd, in questa esperienza consiliare, non abbiamo mai fatto niente insieme». Insomma, anche al prossimo giro, dem e civiche di sinistra siederanno dalla stessa parte dell'emiciclo (quale?), ma non insieme. Rossi sembra intenzionato a non essere della partita. Salvo ripensamenti, non proverà a risfidare Calcinaro come fece ormai quasi cinque anni fa. Sarà in lista? Probabile. Come facilmente ci sarà Maria Giulia Torresi. Altri nomi per ora non circolano. Serrate le porte al Pd, un'alleanza, a sinistra, potrebbe nascere lo stesso. Magari con nuove civiche con le stesse «impostazioni politico-culturali». Rimasti col cerino in mano, ai democratici spetta l'arduo compito di trovare un nome forte. Senza un segretario comunale (da reggente sta facendo Paolo Nicolai, ndr), la presa sulla città si fa sempre più scivolosa. I

Cesetti c'è

il nome che risuona da settimana è quello di Fabrizio Cesetti, extrema ratio per il partito che vorrebbe fare a meno dell'assessore regionale, dal canto suo, in cerca di riconferma ad Ancona. I dem sarebbero anche pronti ad appoggiare un candidato civico, come nel 2015 con Pasquale Zacheo, ma non a rinunciare alla lista. D'obbligo il dialogo con la neonata Italia Viva che sta succhiando linfa al Pd. E chissà che il nome tanto agognato non arrivi proprio da lì.

La frattura

La frattura più pesante, però, è sul fronte opposto. La Lega sembra decisa a presentare una propria lista e, probabilmente, anche un proprio candidato sindaco. Conferme dal partito per ora non ne arrivano. «Siamo in attesa di definire la scelta migliore per Fermo, con i quadri superiori», taglia corto il capogruppo Gianluca Tulli. Ma, se le indiscrezioni fossero confermate, tramonterebbe l'ipotesi di correre insieme a Calcinaro. Il diktat del sindaco di tenere fuori dalla sua coalizione simboli e partiti stroncherebbe sul nascere l'idea. E i partiti di centrodestra che faranno? Forza Italia e Fratelli d'Italia (quest'ultimo forte di un crescente consenso nazionale) sosteranno il candidato del Carroccio, appoggeranno Calcinaro rinunciando ai simboli o si presenteranno con un loro candidato? Magari quell'Ugo Ciarrocchi, il civico pronto a metterci la faccia a patto di avere alle spalle una coalizione «forte e credibile» pronta a sostenerlo. Già schierato col sindaco è Alessandro Bargoni. Da settimane lavora a una lista a sostegno di Calcinaro. Ci sarà da capire se il primo cittadino lo farà entrare.

Il civismo

Convertito al civismo, Bargoni era uno degli nomi forti di Forza Italia. Il suo ingresso nella coalizione rischierebbe di spostarla a destra e non è detto che, per il sindaco, il gioco valga la candela. Tutto tace, invece, sul fronte Cinque Stelle. Il movimento aspetta direttive da Roma. Al momento, due sono le ipotesi più credibili. I pentastellati potrebbero correre da soli con un proprio candidato, come cinque anni fa, o restare fuori dalla partita all'appuntamento elettorale di maggio. Meno probabile l'ipotesi di un'alleanza con il Pd, riproponendo in chiave locale il tentativo (fallito) dell'Umbria. I risultati delle Regionali in Emilia Romagna e Calabria (si vota il 26 gennaio) scioglieranno gli ultimi nodi. E Zacheo? L'uomo sconfitto al ballottaggio da Calcinaro tace. Per ora si limita a criticare sindaco e amministrazione sugli sprechi natalizi e le feste di piazza. Ma non è escluso un suo ritorno sulla scena.

Francesca Pasquali

