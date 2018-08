Sfollati, via crucis per un tetto 170 famiglie ancora fuori casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA FERMO Il sisma in Molise di giovedì sera è stato avvertito distintamente anche da noi e ha riacceso timori per la verità mai sopiti. Intanto, i terremotati fermani stanno passando la loro seconda estate fuori casa. Anche se in città il grosso dei danni l'hanno fatto le scosse del 26 e del 30 ottobre di due anni fa, alcuni residenti, soprattutto del centro storico, avevano dovuto lasciare le loro abitazioni già dopo quelle del 24 agosto.Il tempoVista la portata dell'evento, era stato da subito chiaro che, anche per le...