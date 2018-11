Sfollati ancora sulla costa «Sae difettose e in ritardo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FENOMENOFERMO Pensavano di aver trovato pace e invece per alcune famiglie del Maceratese l'incubo del terremoto non è ancora finito. Dopo più di un anno passato sulla costa, erano riuscite a tornare a casa. Le Sae, le casette tanto attese, finalmente pronte. Nel giro di qualche settimana, però, sono ricominciati i problemi. Muffe, infiltrazioni, marciume. Materiale di scarto usato per costruire le nuove abitazioni degli sfollati. E loro, che avevano da poco disfatto i bagagli, hanno dovuto rifarli. Chi ha potuto si è organizzato per...