Sfida per lo scettro di regina

IL NATALE

FERMO Chi sarà la regina del Natale fermano? La sfida tra Comuni ad abbellire piazze e vie quest'anno è stata più accesa che mai. Una gara a fare meglio degli altri, per portare gente e spingere lo shopping. Interrogati, sindaci e assessori restano vaghi. «Facciamo del nostro meglio per far vivere i nostri paesi e soddisfare cittadini e commercianti», la versione ufficiale. Quella ufficiosa, però, parla di una competizione sfrenata per affermarsi, o riaffermarsi, sul trono delle feste. Il Natale da battere è quello di Fermo. È cosa nota che negli ultimi tempi il capoluogo abbia puntato sulle feste di fine anno per ravvivare il centro.

La Piazza

Senza dubbio c'è riuscito. Di gente in giro ce n'è tanta. I parcheggi si trovano a stento. La piazza incornicia alla perfezione pista, alberone e tutto il resto. A spodestarla, ci provano le due cugine costiere. Quando i cartelloni natalizi non erano ancora pronti, già Porto Sant'Elpidio s'era candidata a nuova regina del Natale. Quest'anno la cittadina ha avuto finalmente una piazza vera da addobbare a festa. È stata riempita con pista di giaccio e casette di legno. Un Natale che corre lungo tutto il paese, coinvolgendo i quartieri. Porto San Giorgio sembrava essere rimasta indietro. Lo scivolo della discordia promesso, perso per strada e arrivato in ritardo ha messo un po' di pepe in città. Se la novità tanto attesa avrà successo si saprà a feste finite. Intanto, si lavora per coinvolgere i commercianti e dare sprint allo shopping. La gente passeggia, sorseggia un aperitivo e guarda le vetrine. Entra? Ma, soprattutto, compra? Anche qui, per tirare le somme ci sarà da aspettare qualche settimana. La sfida natalizia quest'anno ha contagiato anche nell'entroterra. Ognuno con le proprie risorse e possibilità, i Comuni sono scesi in campo, armati di decorazioni e addobbi. C'è voglia di fare festa e di lasciarsi alle spalle il triste ricordo del terremoto. Per la prima volta dal sisma i paesini si mettono in competizione.

L'entroterra

Tra i più attivi c'è Grottazzolina che punta a conquistare il primato della media Valtenna. La nuova amministrazione ha fatto le cose in grande. Di eventi, da qui all'Epifania, ce ne sono quasi tutti i giorni. La tensostruttura riscaldata è stata apprezzata da grandi e piccini. Il paese che ogni anno festeggia il suo passato medievale dovrà vedersela con Montegiorgio che, per Natale, ha messo su un cartellone di mostre, concerti e mercatini, con tanto di presepe vivente. Diverso lo spirito natalizio di Monte Urano. Pochi sfarzi nel paese calzaturiero che ha scelto la sobrietà. Punta di diamante del cartellone delle feste è il villaggio di Natale, nei giorni scorsi oggetto di incomprensibili atti vandalici. Il Comune si è inventato una app che offre sconti e offerte a chi fa shopping nei negozi che hanno aderito all'iniziativa. E, insieme alle associazioni, ha regalato una nuova stalla a un allevatore di Amandola, che era rimasto senza dopo il terremoto. Pochi dubbi che, nella gara della solidarietà, Monte Urano ha già vinto.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

