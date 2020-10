«Servono controlli chiudere i locali prima serve a poco»

Servono i controlli, non chiudere i locali prima. Sta racchiuso in questa frase il pensiero di Jonathan Cipelletti sulla proposta delle chiusure anticipate. Il titolare della Locanda San Rocco, in piazza del Popolo a Fermo, non ha dubbi: è una misura che non servirà a niente.

Cipelletti, parlando per ipotesi, una misura inutile?

«Se fosse vero, per noi sarebbe un problema serio, perché la gente inizia a uscire a quell'ora. Dovrebbe cambiare abitudine, ma la vedo dura».

E allora?

«Allora non si dovrebbe arrivare a questo. Dovrebbero essere le istituzioni a farsi carico della prevenzione e, casomai, delle sanzioni. Io rispondo del mio spazio. Farmelo chiudere in anticipo non risolverà niente».

Significa che non si fanno abbastanza controlli?

«Quest'estate, in piazza, la situazione è stata più o meno sempre tranquilla. Ma la piazza, per sua natura, è un luogo di ritrovo e di aggregazione. Chi viene in piazza non lo fa solo per andare nei locali, ma anche per passeggiare. Poi, se un ragazzo prende una birra e va bersela a dieci metri dal mio locale insieme agli amici, non posso essere io a dover intervenire».

Situazioni critiche ce ne sono state?

«Può capitare che un ragazzo dimentichi la mascherina e allora gliela regaliamo noi. Quando sono seduti è più facile tenerli sotto controllo. Stanno distanziati e rispettano le regole. Quando sono in piedi, il discorso è diverso. Nel mio caso, posso mettere i nastri sulle scalette per non farci salire i ragazzi, ma serve che chi deve assumersi delle responsabilità lo faccia. Non possiamo essere noi a fare servizio d'ordine. Già facciamo fatica a tenere a bada i giovani, quando arrivano ubriachi».

Quindi servono le multe?

«Serve la prevenzione. Non se ne fa mai abbastanza. Io potrei mettere dei buttafuori, ma sarebbe una spesa ulteriore e già il momento è quello che è. Si potrebbe fare solo il servizio a tavola, ma ci toglierebbe tantissimo. Se davvero ridurranno l'orario di apertura, vietando anche l'asporto, noi, come tutti gli altri, come arriveremo a fine mese?». Prospettive poco rosee, quindi?

«Non ci penso. Prima ci hanno fatto chiudere, adesso c'è questa idea delle restrizioni. Andare avanti sarà davvero complicato. Penso che in qualche modo faremo, perché, bene o male, i ragazzi una birretta verranno a farsela. Ma non si dovrebbe arrivare a questo».

