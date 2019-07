Separati, anziani e disoccupati trovare un tetto ora è più facile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIO FERMO Separati, anziani, giovani coppie. L'edilizia residenziale pubblica cambia volto. O almeno ci prova. Mentre le liste di attesa di chi aspetta un alloggio sono ormai cristallizzate, si pensa di allargare la platea dei beneficiari. Inglobando chi non ĆØ abbastanza povero da poter aspirare alla casa popolare, ma neppure in grado di pagare l'affitto. Il pensiero va subito agli uomini separati che, a volte, si riducono a vivere in macchina. Ma anche agli anziani che non riescono ad arrivare a fine mese. E ai giovani senza lavoro,...