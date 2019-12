Sempre più malati di cibo una vera epidemia sociale

L'ALLARME

FERMO I più piccoli sono poco più che bambini. I più grandi alle soglie della vecchiaia. I disturbi alimentari non guardano in faccia all'età. Un fenomeno in crescita, che, negli ultimi anni, sembra esploso. Sono 400 i malati di cibo in carico al centro specializzato di via Zeppilli. Hanno dai 12 ai 60 anni, le donne sono dieci volte di più degli uomini. Nel centro, che è l'unico multidisciplinare delle Marche, arrivano pazienti dalle province di Fermo, Ascoli e Macerata. Qualcuno anche da Ancona, qualcun altro da fuori regione. Il percorso verso la guarigione dura in media un paio d'anni. Ma ogni malato ha la sua storia. Chi decide di farsi aiutare subito, di norma, impiega meno tempo. A chi si rivolge agli specialisti quando la malattia è ormai cronica ne serve di più.

L'Area Vasta

Il centro, che è sotto l'ombrello dell'Area Vasta 4, è coordinato dalla dott.ssa Patrizia Iacopini. Ci lavora un'equipe multidisciplinare composta da un educatore, due psicologhe, un neuropsichiatra infantile, un infermiere, un oss e un dietista. Personale, buona parte in scadenza, che non basta a sopperire alle richieste in costante crescita. In via Zeppilli la lista di attesa è lunga. I prossimi pazienti saranno presi in carico a maggio. La struttura, insomma, c'è, è utile e funziona, ma il personale proprio non basta a far fronte a quella che il presidente dell'associazione Fada, Sandro Luciani, definisce «una vera epidemia sociale, con numeri spaventosi che crescono in continuazione». Di persone malate di cibo ce ne sono sempre state. Solo che ora, come per altre patologie, stanno venendo allo scoperto. Se ne parla di più e, se possibile, ce se ne vergogna di meno. Fondamentale, allora, è captare i segnali per tempo. Per arrivare alla cura quando la malattia non è ancora in fase avanzata. O meglio le malattie. Perché, oltre alle più note anoressia e bulimia, si stanno diffondendo altri tipi di disturbi alimentari. Come il binge eating disorder, il disturbo da alimentazione incontrollata, «quando mangi senza il piacere del gusto, ma ingoiando tutto quello che trovi nella dispensa», spiegano le psicologhe Rossella Mastromauro e Claudia Massari. O la vigoressia, l'ossessione per il proprio aspetto fisico. Si parlerà anche di questo domani dalle 9 alle 15 in un convegno alla Croce Verde. A partecipare sono state invitate anche scuole e palestre, luoghi frequentati dai giovani, dove i segnali di malessere più spesso vengono a galla. Secondo i dati del centro, il liceo classico è la scuola con la percentuale più alta di ragazze con disturbi alimentari che, precisano le psicologhe, «non sono mai una questione di volontà». Giovani brave in classe e fuori, che puntano alla perfezione. Da qui l'appello di Fada, a «far capire ai docenti che non è utile alimentare il perfezionismo e che nella vita si può anche fallire». Ma se la diagnosi arriva tardi è anche medici di base, pediatri e psicologi non sono formati a dovere per riconoscere i sintomi e perché le famiglie ancora faticano ad ammettere l'esistenza del problema.

Francesca Pasquali

