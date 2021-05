«SE NON SI POTRÀ FARE DIVERSAMENTE SPAZIO ALLE CENE-SPETTACOLO»

IL WEEKEND

FERMO Almeno qualche ombrellone aperto, i primi bagnanti di maggio, pensavano di vederlo. E, invece, niente. Al massimo, sulla sabbia, hanno trovato i pali dove saranno issati da qui a poco. È indietro la costa fermana. Tra il tempo incerto e le nuove regole definite solo pochi giorni fa, prendono tempo. Ma, a metà settimana, assicurano il litorale cambierà volto. Per adesso, si lavora di maquillage. I trattori livellano la spiaggia. Gli chalet si rifanno il look. Martelli che picchiano sulle pareti e rulli che rinfrescano l'intonaco. Non se l'aspettavano gli amanti del mare, che sabato e domenica hanno preso d'assalto la costa.

Il viaggio

«Pensavamo di trovare gli ombrelloni già messi e invece niente», dice una famiglia di Foligno. Padre, madre e tre bambini che, il weekend appena trascorso, l'hanno passato a Porto San Giorgio. «È la prima volta quest'anno in costume. L'anno scorso non siamo mai venuti, ma non si può vivere sempre nella paura. Lo facciamo anche per loro», spiega la mamma, indicando i figli che giocano con la sabbia. Dove c'è steso un grosso asciugamano. Per il pranzo che faranno lì, perché dicono «di andare al ristorante ancora non se la sentiamo». E non sono gli unici. Di spuntini improvvisati in spiaggia, tra ieri e l'altro ieri, se sono visti parecchi. «Non ci sembra vero. Finalmente un po' di normalità. Ci è mancata davvero tanto. Non ce ne siamo resi conto finché non l'abbiamo ritrovata», le parole di una coppia dell'entroterra maceratese. Tempo permettendo, la stagione partirà questo fine settimana. L'attesa è alle stelle. Gli stabilimenti scalpitano. C'è voglia di bissare l'estate scorsa che, alla fine, s'è rivelata meglio del previsto. Ma i dubbi restano. «Siamo pronti, ma l'impressione è che nessuno abbia le idee chiare, dalla Regione alle associazioni di categoria», dice Lucia Moretti del Dolce Vita di Porto San Giorgio. I nuovi protocolli di sicurezza, che fanno guadagnare mezzo metro tra gli ombrelloni, spiega, per loro, non cambiano niente.

Le cifre

«Dall'anno scorso, abbiamo perso quaranta posti. Spero solo che il prossimo potremo tornare alla normalità», fa sapere, mentre dice di no a due clienti: gli ombrelloni liberi nelle prime file sono finiti. Boom di prenotazioni un po' in tutti gli chalet della costa. «Ne avessimo avuti di più, per la richiesta che c'è, li avremmo occupati tutti», dicono dal sangiorgese Venti Venti. Francesco Falconieri, Emanuele Agostini e Paolo Valeri, i tre soci che lo gestiscono dall'anno scorso, sono ottimisti. L'unico cruccio riguarda le serate. Di stabilimenti che si animano dopo il tramonto, sul litorale fermano, ce ne sono parecchi. Su di loro aleggia lo spauracchio del coprifuoco. «Speriamo lo tolgano spiegano i gestori , o che almeno lo posticipino di un paio d'ore, per salvare la cena». Se così non sarà, da Betty Boop si arrangeranno con gli aperitivi veloci. Lo chalet del lungomare centro, la cucina, non ce l'ha. Dopo la giornata di mare, vive di notte, con musica e bevute. «Siamo pronti a rimettere i buttafuori che, l'anno scorso, hanno evitato tanti problemi, purché ci facciano lavorare. Per organizzare le serate, abbiamo bisogno di date e regole certe che, al momento, non ci sono», dice Claudia Forgià. Stesso discorso per il Baladì Beach. La sala da ballo del locale di Lido di Fermo, per ora, resta chiusa. «Se non si potrà fare diversamente spiega la ragazza al bancone riproporremo le cene-spettacolo, come l'estate scorsa. Ma speriamo di poter tornare a ballare».

Francesca Pasquali

