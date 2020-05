Se le concessioni private si sono attrezzate per garantire distanze e controlli, i dubbi maggiori in vista del primo weekend con le spiagge aperte riguardano quelle libere. Il sindaco di Campofilone Gabriele Cannella, ad esempio, appena qualche giorno fa evidenziava la difficoltà di gestire un litorale che conta quasi l'80% di spiagge libere, con un personale insufficiente a garantire controlli adeguati. Le regole sugli spazi da rispettare tra gli utenti rimangono le stesse, ma starà ai sindaci, e anche alle disponibilità di personale e di copertura dei costi, garantire che il litorale sia fruibile, ma in sicurezza. A proposito di controlli ieri, come riferiamo nell'altra pagina, si è anche tenuto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubbliche insieme ai sindaci del territorio. Nell'occasione si è ribadito che il tessuto socio-economico del territorio, in forte sofferenza per il lungo periodo di lockdown, deve ripartire nel rispetto di tutte le misure di contenimento del Covid connesse al distanziamento sociale, ma che anche la popolazione deve adeguarsi a una situazione nuova rispetto a quella antecedente all'emergenza. Ricordata quindi la necessità di stare almeno a un metro di distanza, avendo cura di avere la mascherina sul volto. Il prefetto ha concordato con i rappresentanti delle forze di polizia una pianificazione dei servizi di controllo del territorio contro gli assembramenti, anche spontanei e non programmati, nelle zone costiere più frequentate nel periodo estivo.

