«Se fare 800 test crea problemi al distretto la cosa fa paura»

LA REPLICA

FERMO I test sierologici al personale scolastico infiammano il ritorno in classe. I medici di medicina generale non ci stanno a passare per quelli che se ne lavano le mani e replicano, punto per punto, alle parole del direttore di Distretto, Vittorio Scialé, intervenuto sul Corriere Adriatico l'altro ieri per segnalare le defezioni dei medici di base e il conseguente aggravio di lavoro per gli ambulatori dell'Area Vasta 4. A farsi portavoce del dissenso è il presidente del sindacato autonomo Snami Fermo, Paolo Fazio. «Ottocento adesioni su 3.500, tra personale docente e non docente della provincia di Fermo, più che a una partenza esplosiva, sarebbe paragonabile a un miccetta», dice caustico, riferendosi ai test che si troverà a effettuare l'AV4. «Se fare 800 test sta creando problemi serissimi al distretto, la cosa mette un po' paura dal punto socio-sanitario-organizzativo. Che succederebbe se, come da più parti si spetta, ci fosse una recrudescenza delle infezioni da Coronavirus, cosa che ci sarebbe da aspettarsi da una siffatta gestione della sanità pubblica?», si chiede il presidente del sindacato che, nel Fermano, annovera quaranta associati. «Voglio ricordare chiosa Fazio la disponibilità e l'abnegazione che noi medici di medicina generale abbiamo sempre avuto, coadiuvati e aiutati dagli altri operatori, sempre sul campo e a tutt'oggi uno dei pochi punti di riferimento del territorio e dei pazienti. La nostra disponibilità e il nostro essere medici riguarda solo virus clinici e non virus politici di facciata».

