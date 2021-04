Sdraio e ombrelloni Per gli chalet si apre una stagione incerta

LA RIPARTENZA

FERMO Primo maggio? No, il 15. No, anche oggi. C'è un grosso punto interrogativo che aleggia sull'apertura della stagione balneare. Confusi, gli operatori, intanto, livellano la spiaggia. Le buche per infilare gli ombrelloni, però, aspetteranno ancora qualche giorno a farle. Sì, ma quanti? Tre, per la Regione Marche, che ha indicato nel 1° maggio la data d'avvio della stagione. Diciotto per il Governo che, invece, parla del 15. Poi ci sono le associazioni di categoria, che tagliano la testa al toro. Per loro, sulla sabbia, ombrelloni e lettini, potrebbero già starci. Insomma, un caos. Navigando a vista, la maggior parte degli operatori punta ad aprire il 15 maggio.

Le regole

«Siamo in balia delle informazioni. I tg dicono una cosa, Confcommercio un'altra. Dell'ordinanza regionale non si parla più. Siamo in un limbo, ma a chi interessa? A nessuno, altrimenti ci farebbero sapere cosa dobbiamo fare», dice Emanuela Malavisi dello chalet Rivazzurra di Lido di Fermo. E non è solo questione di date. Perché, anche sulle regole da seguire in spiaggia, il buio è pesto. «Non abbiamo linee guida. Io manterrò quelle dell'anno scorso. Ma almeno, se dobbiamo tenere l'elenco dei clienti per il tracciamento, potrebbero dircelo. Non si può lavorare così», prosegue la balneare. Parole che, sulla costa, riecheggiano da nord a sud. «Non ci ho capito molto. Prima dicevano una cosa, poi un'altra. Adesso che la riapertura si avvicina, non se ne parla proprio», commenta Simone Addazi dello chalet Il Faro di Pedaso. A vedere il lato positivo, prosegue, c'è che, di solito, prima di giugno, di gente in costume non se ne vede tanta. Come a dire, 1° o 15 poco cambia, ma poi basta coi tira e molla.

I timori

«L'importante è che non ci facciano chiudere a stagione cominciata», dice ancora il titolare dello stabilimento». Che è un po' il discorso che fa Matteo Moretti del Dolce Vita di Porto San Giorgio. «Le regole vanno date all'inizio. In corsa, anche fossero se meno restrittive, creerebbero solo problemi», spiega. A lui, sulle aperture, di notizia ne è arrivata un'altra ancora: «Dal 1° maggio possiamo cominciare a sistemare l'attrezzatura, dal 15 ad accogliere i clienti», dice. E così farà. Anche se, organizzare una stagione tra mille incognite, è impresa ardua.

L'organizzazione

C'è il personale da chiamare e le dispense da riempire, le attrezzature da sistemare e l'animazione da organizzare. Vorrebbero prepararsi al meglio, gli stabilimenti, e farsi trovare pronti. Perché dicono i vacanzieri arrivano con un sacco di aspettative e, se le deludi, loro poi non tornano. A togliere il sonno ai balneari c'è pure il coprifuoco. Che ne sarà degli chalet di sera? Potranno mettere musica e far ballare i clienti? Fino a che ora? «Come si fa a fare turismo, se alle 22 tutti devono stare a casa. Spero davvero che, da metà maggio, le regole vengano riviste. Altrimenti, non so proprio come faremo».

La movida

A parlare è Marco Ciccarelli dello chalet Papillon di Porto Sant'Elpidio. Ma c'è anche chi, sulla movida, ci va cauto. Come Francesco Rutili del Quadrifoglio di Porto San Giorgio. «Visto com'è andata l'anno scorso spiega , le serate potrebbero avere ripercussioni negative. La gente ha voglia di divertirsi e gestirla diventa difficile». Insomma, di rimettersi a fare i controllori, gli stabilimenti non ne hanno proprio voglia. Dubbi (tanti) a parte, l'umore è alto. Le prenotazioni fioccano e nella maggior parte degli chalet i posti per gli stagionali sono già tutti occupati. Ad accaparrarsi un lettino sotto l'ombrellone sono soprattutto i locali. Gente che, quest'estate, resterà in zona.

Le conferme

Conferme arrivano dalla maggior dagli habitué e dall'entroterra. Mentre temporeggia il nord Italia, che l'anno scorso s'era mosso presto. Tutto tace, invece, almeno per adesso, sul fronte stranieri.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA