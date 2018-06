Scuole sicure, comitato al via «Servono controlli più rigidi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA FERMO «Dobbiamo eliminare le nostre paure, per essere certi che i nostri figli vadano in scuole sicure, e il problema va affrontato globalmente». A parlare è uno dei genitori del neo costituito comitato Scuole sicure di Fermo, che ha organizzato una riunione lo scorso venerdì all'Istituto Canossiane di Porto San Giorgio. L'idea di formare questo comitato era venuta ad un gruppo di loro durante il corteo con cui gli studenti hanno manifestato l'indomani del crollo del tetto dell'Iti.Il numeroSi erano però ritrovati solo in...