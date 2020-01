Scuole, si stringe sui tempi lavori per tetti e laboratori

I CANTIERI

FERMO Da un lato tutelare i ragazzi migliorando gli edifici scolastici, dall'altro informarli sugli indirizzi di studio aprendo le porte degli istituti: le scuole si stanno preparando al meglio al futuro anno scolastico e non solo. E da un lato c'è la Provincia, con lavori e progetti per migliorare gli istituti, dall'altro ci sono i dirigenti che cercano di aiutare i futuri alunni a scegliere il giusto percorso di studi. I lavori innanzitutto. Procedono a spron battuto quelli per la realizzazione dei nuovi laboratori del Montani: iniziati nelle scorse settimane, vanno avanti secondo la tabella di marcia.

I tempi

Stando così le cose la struttura sarà pronta circa a Pasqua. Per poterla utilizzare, però, prima si dovranno completare tutte le procedure accessorie, allacci e quant'altro, e così, una volta terminato e deciso la destinazione definitiva della sede, per il prossimo anno scolastico si potrà utilizzare. Sono invece partiti da poco i lavori di adeguamento sismico del Liceo scientifico Calzecchi Onesti di Fermo, assegnati alla fine dell'anno scorso: la ditta è al lavoro e, come da progetto ha iniziato ad intervenire sul primo blocco, dalla palestra. E' questo infatti il modo di procedere, e una volta terminato da questa sezione dell'edificio si passerà alle altre. Per un adeguamento (antisismico) iniziato, un altro (antincendio) sta per partire: sono infatti stati assegnati i lavori di miglioramento degli impianti ignifughi del Tarantelli di Sant'Elpidio a Mare, dello stesso Calzecchi Onesti, del biennio del Montani, del liceo artistico Preziotti Licini, sede di Fermo.

L'obiettivo

Il tutto «con lo scopo primario di garantire e tutelare la sicurezza dei ragazzi che così possono andare a scuola tranquilli senza pericoli» evidenzia la presidente della Provincia Moira Canigola. «Siamo alla fase esecutiva dei progetti per la copertura in legno dei tetti del Tarantelli di Sant'Elpidio a Mare, dell'Annibal Caro di Fermo e del Triennio del Montani» prosegue e aggiunge «ci vorranno ancora un paio di mesi». Ai nastri di partenza anche le progettazioni di quattro interventi di manutenzione straordinaria previsti in altrettanti quattro edifici scolastici provinciali. Il primo riguarda il Mattei di Amandola, e la documentazione sarà pronta la prossima settimana, a ruota toccherà al Carducci, al Conservatorio e alla Meccanica dell'Iti. Ci vorrà ancora un po' per completare la procedura di gara (unica in questo caso) che porterà ad avere la messa in sicurezza dei tetti del liceo artistico sangiorgese e del convitto Montani. «Qui tutto è fermo rileva la Canigola perché stiamo aspettando l'autorizzazione del Miur. La manifestazione di interesse è stata fatta, le ditte da invitare ci sono, e appena arriverà potremo procedere».

Le cifre

La Provincia di Fermo ha poi ottenuto ulteriori finanziamenti da poter sfruttare e quindi a breve si procederà a redigere i progetti per gli adeguamenti sismici delle scuole provinciali per cui è necessario. «Siamo sempre al lavoro per cercare nuove risorse per assicurare la migliore condizione possibile e la piena sicurezza dei ragazzi dice ancora la presidente Canigola spesso i risultati tardano a vedersi, perché ci sono lungaggini nelle procedure». Lavori che si affiancano a quelli del Comune per il nuovo polo scolastico delle medie in via D'Acquisto. E mentre gli istituti si rifanno o pensano al futuro look, cercano di farsi conoscere dai ragazzi con gli open day. I Licei classico e scientifico hanno terminato, l'artistico aprirà le porte di Fermo e Porto San Giorgio dalle 15.30 alle 19 di oggi (dalle 18 alle 19 momento riservato al nuovo indirizzo musicale).

Gli orari

Il Montani si mostrerà nella sede di Montegiorgio oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20; stessi orari a Fermo che aprirà anche dalle 15 alle 20. Dalle 15 alle 20 anche per gli Artigianelli: laboratori in mostra oggi e nel corso del prossimo weekend il 1° e 2 febbraio. Per conoscere il Carlo Urbani, e le sedi di Sant'Elpidio a Mare, Montegiorgio e Porto Sant'Elpidio c'è ancora tempo oggi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Dalle 15 alle 18 di ieri, poi, il Mattei ha aperto le porte della sede di Santa Vittoria in Matenano e nella giornata di oggi, stesso orario, per quella di Amandola. Infine l'Ipsia, che spiegherà i suoi indirizzi ai futuri potenziali alunni e relative famiglie che saranno a scuola oggi dalle 15 alle 19. Nell'occasione anche un incontro con alcuni imprenditori che racconteranno la loro esperienza e daranno consigli ai ragazzi.

Chiara Morini

