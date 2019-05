Scuole, scatta il rush finale un piano per i nuovi lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPEGNO FERMO Manca poco più di un mese alla fine della scuola. L'8 giugno la campanella suonerà per l'ultima volta. Poi, per la maggior parte degli studenti fermani, cominceranno le vacanze. Quelli che affronteranno gli esami dovranno aspettare qualche giorno in più. Ma, per metà luglio, le classi saranno vuote. E in diversi edifici scolastici della provincia dovrebbero partire i lavori. Se ne parla da tempo, da quando il terremoto ha messo in luce la vulnerabilità di plessi frequentati ogni giorno da centinaia di ragazzi.Gli...