Scuole, resta il risiko ma la Betti si svela per il doppio trasloco

IL CASO FERMO I soffitti sono a scacchi bianchi e neri. Le porte di legno chiaro. Le finestre ampie e senza tende. La nuova scuola media Betti sta pian piano prendendo forma. Ieri pomeriggio, in una parte dell'edificio di via Mario fervevano i lavori. Nell'altra, quella quasi pronta, c'erano i genitori dei bambini delle quinte elementari. A pochi giorni dal termine delle iscrizioni (scadono il 31 gennaio), la scuola ha voluto organizzare una visita sul posto.La sceltaUn modo per far vedere da vicino la nuova sede, a Santa Caterina, e spiegare...