Scuole, limitati i disservizi Richiamo ai disobbedienti

FERMO Debutto col botto per il super Green pass nelle scuole del Fermano. Dove, da ieri, per entrare, il personale (insegnanti e Ata) devono essere vaccinati o guariti dal Covid. Parecchie le sollecitazioni partite dagli istituti della provincia, che, adesso, con la piattaforma del Ministero dell'istruzione, possono sapere se il personale è vaccinato oppure no. I non vaccinati avranno cinque giorni per rispondere. Cioè per presentare l'esenzione o la prenotazione del vaccino.

La sospensione

Nel frattempo, potranno continuare ad andare a scuola col Green pass normale, quindi anche da tampone negativo. Entro venti giorni, cioè entro il 4 gennaio, dovranno mettersi in regola, altrimenti scatterà la sospensione. Con insegnanti e Ata che manterranno il posto di lavoro, ma che resteranno senza stipendio finché non si vaccineranno o non dimostreranno che non possono farlo. Al loro posto arriveranno i supplenti. Questo dice la circolare del ministero. Anche se metterla in pratica è un'altra cosa. Ma, siccome del super Green pass a scuola si parla già da un po', gli istituti si sono attrezzati. «È stata una giornata impegnativa, ma è andata benino. Abbiamo fatto quello che era previsto», dice la preside dell'Isc Pagani di Monterubbiano, Annarita Bregliozzi.

Le aspettative

«Com'è andato il primo giorno? Come me l'aspettavo spiega la dirigente dell'Isc Da Vinci Ungaretti di Fermo, Maria Teresa Barisio , con un po' di situazioni a cui abbiamo chiesto di spiegare eventuali inadempienze». Una trentina, per la precisione, tra insegnanti e Ata, divisi più o meno equamente soprattutto tra materne e primarie. «Non entro nel merito di scelte personali fa sapere la dirigente , ma è una situazione che avevamo previsto. Per questo abbiamo cercato di mettere in atto alcune strategie alternative, perché quello che ci preme è non creare disservizi alla scuola, agli studenti e alle famiglie». All'Iiss Urbani di Porto Sant'Elpidio, che ha sedi anche a Sant'Elpidio a Mare e a Montegiorgio, i dipendenti non vaccinati sono ventisei (venti insegnanti e sei Ata). In diversi, ieri, non si sono presentati perché erano già in congedo parentale, in malattia o in maternità. «A tutti fa sapere la preside Laura D'Ignazi abbiamo inviato la comunicazione con il sollecito ad adempiere all'obbligo. Per alcuni copriremo con i docenti interni, per altri vedremo».

La preoccupazione

A preoccupare, qui come in tutte le altre scuole della provincia, sono le sostituzioni. Cioè trovare personale, che siano insegnanti, segretari o bidelli, disposti a prendere una manciata di giorni di supplenza. Perché, se i non vaccinati si metteranno in regola, potranno subito tornare al lavoro. La circolare del ministero, in realtà, una soluzione la dà: contratti mensili rinnovabili per i supplenti e attività di supporto, fino alla scadenza, per i dipendenti che tornano a scuola. Parla di «contratto atipico che tutela solo i diritti dei dipendenti e che potrebbe, perciò, rendere più complicato trovare supplenti», la preside dell'Ipsia Ricci di Fermo e del Liceo artistico Preziotti Licini di Fermo e Porto San Giorgio, Annamaria Bernardini. Nel complesso, nelle due scuole, il personale non in regola è «meno del cinque per cento». «Una percentuale molto bassa spiega la dirigente che non mette a rischio il regolare svolgimento dell'attività didattica e scolastica in generale, anche se speriamo che chi non l'ha ancora fatto si vaccini».

La normativa

Non parla di numeri Cristina Corradini. «La normativa è molto chiara. Sono scelte che hanno conseguenze dice la preside dell'Itet Carducci Galilei di Fermo perché la tutela della salute è prioritaria e i servizi pubblici devono essere garantiti. In base a chi si metterà in regola e a chi no vedremo che fare. Del resto, hanno avuto tutto il tempo per riflettere». E ne avranno ancora un po', gli irriducibili del vaccino. Perché, con le vacanze di Natale alle porte, i giorni di lezione rimasti sono pochi. Sarà, quindi, il nuovo anno a dire se la stretta ha funzionato e, in caso contrario, come la scuola dovrà riorganizzarsi.

Francesca Pasquali

