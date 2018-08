Scuole, conto alla rovescia L'estate completa il puzzle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO FERMO Meno quarantasei. Sono i giorni che mancano all'inizio del nuovo anno scolastico. A Fermo, come in tutte le Marche, la campanella tornerà a suonare lunedì 17 settembre. Se per studenti e insegnanti le prossime saranno settimane di vacanza e relax, lo stesso non potrà dirsi per i tecnici di Comune e Provincia, alle prese con spinose questioni ancora da risolvere. Il nodo principale ruota attorno al Liceo classico.La cifraSe alla fine l'indice di vulnerabilità sismica dell'edificio di via Leopardi è stato reso noto (è 0,644),...