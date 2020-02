Scuole ai ripari, gite annullate Niente Russia per lo scientifico

L'EMERGENZA

FERMO Nelle Marche non ci sono casi sospetti di Coronavirus, né valutazioni diagnostiche in corso. Lo ha rimarcato ieri il presidente della Regione Luca Ceriscioli. «Tutti i tamponi fatti - dice in un video - sono risultati negativi, ma questo non ci esime dal tenere altissima la guardia». Lo stesso governatore ricorda le linee guida emanate dal Consiglio dei ministri. «Non bisogna fare inutile allarmismo ma neanche sottovalutare un problema importante - spiega -. Ora si rafforza sempre di più tutta quella attività di prevenzione e di attenzione che permette, da una parte di non essere contagiati e dall'altra di evitare che, soprattutto gli operatori sanitari possono correre dei rischi».

I consigli

Secondo le indicazioni date dal governo, occorre limitare gli spostamenti, evitare i luoghi affollati, fare attività di prevenzione secondo le indicazioni già diffuse dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute. «Crediamo sia importante, mano a mano, aggiornare e diffondere queste informazioni - dice ancora Ceriscioli - proprio perché ognuno possa essere messo in condizione di dare un proprio contributo. La partita non la gioca nessuno da solo ma bisogna che tutti quanti, nelle proprie responsabilità, nei propri compiti, nei propri comportamenti, diano una mano. Come Regione, come Servizio Sanitario, come Gores, che è la struttura che si è attivata per seguire l'emergenza, non mancheremo mai di informare, di dare tutte le indicazioni. Per fare al meglio la nostra parte, chiedo a tutti quanti di fare la loro».

L'appello

In serata il consigliere regionale Mirco Carloni (Lega), rivolgendosi direttamente a Ceriscioli, ha poi chiesto l'adozione di provvedimenti speciali, come quelli adottati in Emilia Romagna. «Anche nelle Marche - ha scritto - vanno sospese le attività scolastiche e aggregative per evitare anche solo la possibilità di contagio». Finora nel Fermano l'allarme, come riferito ieri, ha riguardato una segnalazione all'ospedale di Fermo e il cittadino elpidiense all'ospedale di Civitanova. I timori sono subito rientrati anche se si è già messa in moto la macchina per garantire la sicurezza e arginare gli spostamenti. Per questo motivo non andranno in Russia i 30 studenti e 4 docenti accompagnatori del Liceo scientifico Calzecchi Onesti di Fermo che ieri mattina avrebbero dovuto prendere l'aereo per la seconda parte dello scambio culturale con un liceo moscovita, avviato lo scorso mese di ottobre quando i russi arrivarono a Fermo. La decisione della dirigente scolastica Marzia Ripari è avvenuta nella notte tra sabato e domenica, appunto dopo le decisioni del Governo in materia di Coronavirus. L'esecutivo ha bloccato le gite scolastiche in Italia e all'estero, con un decreto arrivato nella tarda serata di sabato scorso.

L'adozione

Il Miur, in una nota, ha comunicato che «in attesa dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020 (ieri, ndr). Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione». «I nostri figli avrebbero voluto partire, ci sono rimasti male» il commento di Maria Lina Vitturini, mamma di Alessandro, studente della 3DL, tra quelli che dovevano andare in Russia. «Noi genitori eravamo preoccupati aggiunge ma alla fine abbiamo tirato un sospiro di sollievo». La dirigente dello scientifico, dal canto suo, si aspettava questo provvedimento: «La consapevolezza che un intervento governativo sarebbe arrivato c'era, e la decisione del governo la condivido appieno: è voluta per tutelare la scuola e la comunità». «Leggeremo la comunicazione ufficiale, capiremo letteralmente quali sono le prescrizioni e poi ci regoleremo di conseguenza» il commento del dirigente del Liceo classico, Piero Ferracuti.

La stagione

Lui ha una gita imminente, e in primavera dovrebbe ospitare un gruppo di studenti tedeschi per uno scambio nel suo liceo. Chi al momento non ha viaggi d'istruzione imminenti, è l'Itet, e la dirigente Cristina Corradini spiega di aspettare la riunione prevista oggi al Ministero: «Possiamo aspettare, provvedimenti ancora non ne prendiamo. Ci atterremo, comunque, alle indicazioni degli organi competenti».

Sonia Amaolo

e Chiara Morini

