Scuola media, ripresi i lavori per realizzare il nuovo polo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CANTIEREFERMO Sono ripartiti i lavori per il nuovo polo scolastico. Da qualche giorno, gli operai della Co.Ge.Pa., il raggruppamento di imprese napoletane che si è aggiudicato l'appalto, sono tornati in via Salvo D'Acquisto. Questa settimana dovrebbe essere firmato il contratto complessivo che, oltre alla parte delle fondamenta, comprende quella architettonica e gli impianti. A darne notizia è il sindaco Paolo Calcinaro che sta seguendo passo passo il travagliato iter della scuola. Il ritrovamento di un oggetto inizialmente scambiato per...