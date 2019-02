Scuola media Betti, la fine del risiko da lunedì le lezioni nel nuovo plesso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I LAVORI FERMO Si è svolto ieri mattina nei locali di via Mario l'ultimo sopralluogo nello stabile che ospiterà da lunedì 18 febbraio le attività didattiche della scuola media U. Betti. Si tratta di 15 aule comprensive di laboratori, spaziose e luminose per i circa 350 alunni dell'istituto, i docenti ed il Personale. Presenti, insieme a tecnici, funzionari e ditte, il sindaco Paolo Calcinaro e l'assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani. «Allestire una scuola e anche una signora scuola in due mesi ha detto il sindaco Paolo Calcinaro ...