Scuola, lavori a Molini Girola il Comune punta sui quartieri

IL CANTIERE/1 FERMO Consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori per la realizzazione dell'ampliamento della scuola dell'infanzia e primaria di Molini Girola e di una nuova palestra. Presenti all'iniziativa il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, l'ingegner Daniela Diletti dell'Ufficio tecnico comunale, la ditta Gemini e l'ingegner Marco Ramadori, direttore dei lavori.I particolariGli interventi consisteranno nella realizzazione di una nuova aula per la scuola materna, di una mensa sia per la materna che per la scuola elementare e di una...